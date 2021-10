“LA 167” | l’album di Farruko omaggio alle sue origini e alla famiglia

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’artista portoricano è uscito con un nuovo album che contiene anche il singolo “Pepas” al vertice delle classifiche: la tracklist completa È disponibile in digitale “LA 167” (Sony Music Latin), il nuovo album del cantautore multiplatino, vincitore di diversi Latin Grammy Awardcontiene la Hit planetaria certificata oro in Italia “Pepas”: il singolo, che ha raggiunto la #1 nelle classifiche di Billboard “Hot Dance/Electronic Songs”, “Dance/Electronic Digital Song Sales”, “Dance/Electronic Streaming Songs” e “Latin Digital Song Sales”, è al vertice di tutte le classifiche e sta scalando l’airplay radiofonico di settimana in settimana! Insieme alè uscito anche il videoclip ufficiale del nuovo singolo “El Incomprendido” ft. Victor Cardenas & DJ Adoni, diretto da Mike Ho. Il brano porta avanti il clima di ...