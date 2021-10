Kurz verso la sfiducia: I verdi falliscono il tentativo di approvare il bilancio prima delle dimissioni (Di sabato 9 ottobre 2021) E' indagato per corruzione, e nonostante la sua difesa la sua carica sembra essere più che traballante. I verdi austriaci hanno fallito nel loro tentativo di far approvare il bilancio prima del voto ... Leggi su globalist (Di sabato 9 ottobre 2021) E' indagato per corruzione, e nonostante la sua difesa la sua carica sembra essere più che traballante. Iaustriaci hanno fallito nel lorodi farildel voto ...

Advertising

RSInews : Schallenberg verso l'incarico - Il ministro degli Esteri ha incontrato il presidente dell'Austria, Van der Bellen.… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Non so se Kurz sia colpevole o innocente. So solo che lui, come tutti gli altri governanti del centro e nord Europa, n… - verso_il_fronte : La questione che all'estero si dimettono e in Italia non è sempre convincente. Kurz si è dimesso per non essere sfi… - LaraAmmendola : Eccolo qua , quello con la puzza sotto il naso verso noi italiani durante la Pandemia. Oggi sotto accusa per gli st… - snoopyleft : RT @snoopyleft: -