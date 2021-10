Kurz si dimette | indica Schallenberg come successore

Advertising

borghi_claudio : Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - iofausto : RT @borghi_claudio: Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - SHohenzollern : RT @repubblica: Austria, Kurz si dimette da cancellerie dopo le accuse di corruzione -

Ultime Notizie dalla rete : Kurz dimette

Insieme arisultano indagati anche suoi stretti, tra cui Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann dello staff stampa e il consulente Stefan Steiner , oltre all'ex ministra Sabine Beinschab . ...ha preso atto del fatto che i Verdi, partito che ha sostenuto la coalizione di governo, ha preso 'una posizione chiara' contro di lui. Le accuse La decisione di lasciare è maturata nelle ultime ...Sebastian Kurz si è dimesso da cancelliere della Repubblica federale d’Austria, in seguito alle accuse di corruzione. Kurz resterà nel consiglio nazionale come capogruppo della OeVP, il Partito popola ...Aveva precisato che le proprie dimissioni non erano sul tavolo appena tre giorni fa, ma adesso la pressione politica sul primo ministro austriaco era talmente forte che una sua permanenza come cancell ...