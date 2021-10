Juventus Women-Napoli | comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro la Roma e la soddisfazione della prima partita e vittoria in Champions League contro la Servette, oggi laè chiamata ad un ulteriore sforzo non indifferente. Alle 14:30 alloTraining Center è previsto il fischio d’inizio di un altro match importante di Serie A. A Vinovo si scontreranno la squadra di Montemurro e il. Partita fondamentale per confermare la supremazia in campionato e continuare la striscia di vittorie consecutive. Non saranno della partita Bonansea e Girelli, le due bomber bianconere, che verranno sostituite da Bonfantini e Staskova. Ancora panchina per il capitano Sara Gama. Di seguito lee il post su Twitter della...

Nel prossimo turno ci sarà poi Inter-Juventus Women. Le bianconere restano comunque favorite perchè stanno inanellando un'ottima serie di risultati, sono nuovamente a punteggio pieno e anche nella Champions League... Dopo la vittoria contro la Roma e la soddisfazione della prima partita e vittoria in Champions League contro la Servette, oggi la Juventus Women è chiamata ad un ulteriore sforzo non indifferente. Tutto pronto per il match valido per la sesta giornata di Serie A Femminile 2021-2022.