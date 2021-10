Juventus Women, Montemurro: “Abbiamo gestito bene la partita” (Di sabato 9 ottobre 2021) Le bianconere prolungano la loro striscia di imbattibilità e salgono a 18 punti in classifica e primo posto in solitaria in attesa del Sassuolo. Sconfitto anche il Napoli per 2-0 grazie ai goal siglati nei primissimi minuti di gioco da Caruso e Cernoia. A fine partita, il tecnico Joe Montemurro ha rilasciato un’intervista a caldo raccontando la partita dal suo punto di vista. Analisi della vittoria “Abbiamo voluto metter la partita al sicuro sin dall’inizio, per poi controllarla nel secondo tempo. L’Abbiamo gestita bene. Ho fatto dei cambi per non rischiare una rimonta. Nei primi 15 minuti della seconda frazione di gioco Abbiamo perso un po’ di equilibrio e lucidità ma alla fine l’Abbiamo portata a casa”. Imbattibilità e ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Le bianconere prolungano la loro striscia di imbattibilità e salgono a 18 punti in classifica e primo posto in solitaria in attesa del Sassuolo. Sconfitto anche il Napoli per 2-0 grazie ai goal siglati nei primissimi minuti di gioco da Caruso e Cernoia. A fine, il tecnico Joeha rilasciato un’intervista a caldo raccontando ladal suo punto di vista. Analisi della vittoria “voluto metter laal sicuro sin dall’inizio, per poi controllarla nel secondo tempo. L’gestita. Ho fatto dei cambi per non rischiare una rimonta. Nei primi 15 minuti della seconda frazione di giocoperso un po’ di equilibrio e lucidità ma alla fine l’portata a casa”. Imbattibilità e ...

