Juventus, Van Gaal: “De Ligt è risorto dalle tenebre” (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovamente titolare? Il commissario tecnico della selezione olandese, Louis Van Gaal, si è detto molto soddisfatto delle ultime partite di De Ligt, queste le sue parole: “De Ligt è risorto dalle tenebre. L’ho visto giocare nelle ultime due partite, ha messo in evidenza progressi reali: sono molto contento“. LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri pensa ad un nuovo assetto tattico più offensivo Poi ha continuato, parlando anche della situazione con l’Olanda. Con gli oranje è ancora difficile vederlo già titolare, perché ci sono due difensori in grandissima forma: “Per De Ligt si sta avvicinando sempre di più il momento di giocare di nuovo, ha però un concorrente incredibile come Stefan De Vrij, che ha fatto grandi cose nelle ultime tre partite. De ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovamente titolare? Il commissario tecnico della selezione olandese, Louis Van, si è detto molto soddisfatto delle ultime partite di De, queste le sue parole: “De. L’ho visto giocare nelle ultime due partite, ha messo in evidenza progressi reali: sono molto contento“. LEGGI ANCHE:, Allegri pensa ad un nuovo assetto tattico più offensivo Poi ha continuato, parlando anche della situazione con l’Olanda. Con gli oranje è ancora difficile vederlo già titolare, perché ci sono due difensori in grandissima forma: “Per Desi sta avvicinando sempre di più il momento di giocare di nuovo, ha però un concorrente incredibile come Stefan De Vrij, che ha fatto grandi cose nelle ultime tre partite. De ...

