Juventus, tegola per Allegri: positivo al Covid in Nazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Brutta notizia per Francia e la Juventus: Rabiot è risultato positivo al Covid. Sarà costretto a saltare le prossime partite. tegola per la Francia e la Juventus. Adrien Rabiot, nella giornata odierna è risultato positivo al Covid e dovrà quindi saltare i prossimi impegni della Nazionale del Ct Didier Deschamps. Improbabile, inoltre, che possa recuperare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021) Brutta notizia per Francia e la: Rabiot è risultatoal. Sarà costretto a saltare le prossime partite.per la Francia e la. Adrien Rabiot, nella giornata odierna è risultatoale dovrà quindi saltare i prossimi impegni delladel Ct Didier Deschamps. Improbabile, inoltre, che possa recuperare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA/ Quote, Aurélien Tchouaméni osservato speciale ...Thomas Tuchel appena prima della partita di Champions League che il Chelsea ha poi perso sul campo della Juventus, e naturalmente anche Didier Deschamps ha dovuto rinunciare a convocarlo. Una tegola ...

Roma, si ferma ancora Smalling: salta la Juve ROMA - Brutta tegola per la Roma, si ferma ancora Chris Smalling : gli esami effettuati oggi hanno rilevato una ... Mourinho perde così Smalling per le sfide contro Juventus e Napoli.

Tegola Juventus, Morata ko per l'Inter: la mossa di Allegri

Juventus, Rabiot positivo al coronavirus. Salta Francia-Spagna Tegola per la Juventus e per la Francia. La stessa Nazionale francese infatti ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Adrien Rabiot, dopo gli ultimi test effettuati, è risultato positivo al ...

