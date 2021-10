Juventus, Rabiot positivo al Covid: salta la finale di Nations League (Di sabato 9 ottobre 2021) Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid, il giocatore della Juventus salterà la finale di Nations League Brutte notizie per la Juventus e per la Francia, Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid e non disputerà la finale di Nations League. A comunicarlo è stata la federazione francese. IL COMUNICATO – «Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League, domenica alle 20:45 contro la Spagna. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza e non appena i risultati sono stati resi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Adrienè risultatoal, il giocatore dellasalterà ladiBrutte notizie per lae per la Francia, Adrienè risultatoale non disputerà ladi. A comunicarlo è stata la federazione francese. IL COMUNICATO – «Adriennon potrà partecipare alladi, domenica alle 20:45 contro la Spagna. Il centrocampista dellaè risultatoal-19. Di conseguenza e non appena i risultati sono stati resi ...

