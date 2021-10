Juventus | Kulusevski può tornare in anticipo dalla Nazionale

(Di sabato 9 ottobre 2021)squalificato con la Svezia salterà la gara con la Grecia. Possibile rientro anticipato in casaDejanè stato ammonito al minuto 52 di Svezia-Kosovo: trattasi di un giallo pesante perché lo juventino, diffidato, dovrà saltare il prossimo match con la suain programma martedì contro la Grecia e valido per le qualificazioni ai Mondiali. Proprio come accaduto con Leonardo Bonucci, il classe 2000 dellapotrebbe a questo punto rientrare anticipatamente a Torino per mettersi agli ordini di Allegri in vista della ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Kulusevski squalificato con la Svezia: rientro anticipato alla Juve? Lo svedese salterà la gara con la Grecia Dejan Kulusevski è stato ammonito al minuto 52 di Svezia-Kosovo: trattasi di un giallo pesante perché lo juventino, diffidato, dovrà saltare il prossimo match con la sua in programma martedì contro la Grecia e valido per le qualificazioni ai Mondiali.