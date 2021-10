Juventus, Kulusevski: “Non sentiamo l’assenza di Ronaldo” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Positive le voci di mercato, ma non mi interessano” Dejan Kulusevski è uno dei giovani più interessanti della Serie A. Il giocatore svedese è stato acquistato dalla Juventus lo scorso anno per una cifra importante, circa 40 milioni di euro, segno della fiducia che la società ha riposto in lui. La scorsa stagione, tutto sommato, è stata positiva per l’ex Parma, che ha anche avuto modo di essere impiegato spesso. Quest’anno, invece, il suo minutaggio è finora molto scarso, tanto che si sono intensificate le voci di mercato sul suo conto ed è parso possibile un suo addio a Torino a gennaio o la prossima estate. Il calciatore bianconero ha parlato proprio di questo, in un’intervista per Sportbladet, durante i suoi impegni con la Nazionale. “Quando sei un calciatore, ci sono sempre indiscrezioni di mercato sul tuo conto ed il fatto che ci siano ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) “Positive le voci di mercato, ma non mi interessano” Dejanè uno dei giovani più interessanti della Serie A. Il giocatore svedese è stato acquistato dallalo scorso anno per una cifra importante, circa 40 milioni di euro, segno della fiducia che la società ha riposto in lui. La scorsa stagione, tutto sommato, è stata positiva per l’ex Parma, che ha anche avuto modo di essere impiegato spesso. Quest’anno, invece, il suo minutaggio è finora molto scarso, tanto che si sono intensificate le voci di mercato sul suo conto ed è parso possibile un suo addio a Torino a gennaio o la prossima estate. Il calciatore bianconero ha parlato proprio di questo, in un’intervista per Sportbladet, durante i suoi impegni con la Nazionale. “Quando sei un calciatore, ci sono sempre indiscrezioni di mercato sul tuo conto ed il fatto che ci siano ...

Advertising

VoceGiallorossa : ???@juventusfc, Kulusevski: 'L'addio di @Cristiano non si nota. Sono concentrato sulla prossima partita' #ASRoma… - JManiaSite : #Kulusevski è stato vicino alle cessione negli ultimi giorni del mercato estivo. E non è detto che non parta a genn… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - matteof111 : RT @Alessan02694862: Secondo me se ti chiedono Psg o Real in teoria dovresti rispondere Juventus, visto che hai un contratto e non hai anco… - Alessan02694862 : Secondo me se ti chiedono Psg o Real in teoria dovresti rispondere Juventus, visto che hai un contratto e non hai a… -