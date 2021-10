Juventus, Arthur: “È da un mese che lavoro duro” (Di sabato 9 ottobre 2021) Arthur, tornato a calcare il campo dopo l’intervento che lo ha tenuto out per questo inizio stagione, ha parlato ai microfoni di JTV dopo l’amichevole disputata contro l’Alessandria. Le parole del centrocampista “Sono soddisfatto, ho lavorato duro per tornare a giocare e questi primi minuti li sfruttati al massimo. Ovviamente questo test è stato utile sotto al piano fisico. E’ stata una partita più difficile di un allenamento. L’obiettivo di questi primi minuti, che mi ha chiesto il mister, era di giocare con tanta intensità come una partita ufficiale, toccare il pallone e fare gioco. Sono contento di averlo fatto bene. lavoro sodo da un mese. Ringrazio tutto lo staff medico della Juventus che mi ha aiutato. Mi hanno dato la possibilità di giocare questi primi minuti. Sono molto contento perché ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021), tornato a calcare il campo dopo l’intervento che lo ha tenuto out per questo inizio stagione, ha parlato ai microfoni di JTV dopo l’amichevole disputata contro l’Alessandria. Le parole del centrocampista “Sono soddisfatto, ho lavoratoper tornare a giocare e questi primi minuti li sfruttati al massimo. Ovviamente questo test è stato utile sotto al piano fisico. E’ stata una partita più difficile di un allenamento. L’obiettivo di questi primi minuti, che mi ha chiesto il mister, era di giocare con tanta intensità come una partita ufficiale, toccare il pallone e fare gioco. Sono contento di averlo fatto bene.sodo da un. Ringrazio tutto lo staff medico dellache mi ha aiutato. Mi hanno dato la possibilità di giocare questi primi minuti. Sono molto contento perché ...

juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - GiovaAlbanese : #Juventus | 62 minuti di test per #Arthur e #KaioJorge, nel corso dell'amichevole #JuveAlessandria. - forumJuventus : #JuveAlessandria, oggi ore 11 alla Continassa. La Stampa: 'Test prezioso soprattutto per Arthur e Kaio Jorge, reduc… - mirkonicolino : #Arthur a #JuventusTV: 'E’ da un mese che sto lavorando duro. Sono molto grato a tutto lo staff medico della… - DanyRoss70 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | 62 minuti di test per #Arthur e #KaioJorge, nel corso dell'amichevole #JuveAlessandria. -