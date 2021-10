Juventus, Allegri sogna il suo ritorno! (Di sabato 9 ottobre 2021) I dirigenti bianconeri sono già al lavoro per cercare di sistemare la squadra per il prossimo mercato estivo. Il nome che fa sognare tutta la tifoseria è quello di Paul Pogba. Sono anni ormai che ad ogni sessione si parla di un suo possibile ritorno, il 2022 potrebbe essere l’anno giusto dato che il suo contratto con i Red Devils scade proprio nel 2022. Pogba Juventus mercatoSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe entusiasta di ritornare a giocare all’ombra della Mole Antonelliana, però l’ostacolo è sicuramente l’ingaggio. Per la buona riuscita di questa trattativa serve la collaborazione di tutti, da Pogba che dovrà abbassare le pretese del suo ingaggio, passando per Raiola che dovrà essere meno esigente per quanto riguarda le commissioni. Anche la stessa dirigenza juventina dovrà fare uno sforzo economico ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) I dirigenti bianconeri sono già al lavoro per cercare di sistemare la squadra per il prossimo mercato estivo. Il nome che fare tutta la tifoseria è quello di Paul Pogba. Sono anni ormai che ad ogni sessione si parla di un suo possibile ritorno, il 2022 potrebbe essere l’anno giusto dato che il suo contratto con i Red Devils scade proprio nel 2022. PogbamercatoSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe entusiasta di ritornare a giocare all’ombra della Mole Antonelliana, però l’ostacolo è sicuramente l’ingaggio. Per la buona riuscita di questa trattativa serve la collaborazione di tutti, da Pogba che dovrà abbassare le pretese del suo ingaggio, passando per Raiola che dovrà essere meno esigente per quanto riguarda le commissioni. Anche la stessa dirigenza juventina dovrà fare uno sforzo economico ...

