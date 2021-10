Juventus-Alessandria, l’amichevole piemontese finisce 2-1: tanta Primavera protagonista (Di sabato 9 ottobre 2021) Appena conclusa la partita amichevole giocata oggi tra i due club piemontesi. Juventus-Alessandria è stata organizzata dalla Vecchia Signora per tenere in allenamento anche i giocatori non chiamati dalle rispettive nazionali. La partita si è conclusa sul 2-1, a segno il giovane giocatore della Primavera Tommaso Maressa, schierato da Allegri per fargli assaporare il calcio dei grandi. A rispondere allo juventino ci ha pensato Corazza, che al 90? è riuscito a battere Pinsoglio con una girata al volo. Ma dopo soli 3 minuti arriva il ritrovato vantaggio bianconero con il gol di Chibozo, anche lui Primavera. Il match è servito anche per verificare le condizioni fisiche dei meno utilizzati in questo inizio di stagione e i ristabiliti dagli infortuni. In campo anche Kaio Jorge e Arthur che hanno ritrovato la panchina, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Appena conclusa la partita amichevole giocata oggi tra i due club piemontesi.è stata organizzata dalla Vecchia Signora per tenere in allenamento anche i giocatori non chiamati dalle rispettive nazionali. La partita si è conclusa sul 2-1, a segno il giovane giocatore dellaTommaso Maressa, schierato da Allegri per fargli assaporare il calcio dei grandi. A rispondere allo juventino ci ha pensato Corazza, che al 90? è riuscito a battere Pinsoglio con una girata al volo. Ma dopo soli 3 minuti arriva il ritrovato vantaggio bianconero con il gol di Chibozo, anche lui. Il match è servito anche per verificare le condizioni fisiche dei meno utilizzati in questo inizio di stagione e i ristabiliti dagli infortuni. In campo anche Kaio Jorge e Arthur che hanno ritrovato la panchina, ...

