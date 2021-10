Juve Stabia, Novellino: “Catania grande avversario, trasferta importante per noi” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – La Juve Stabia è attesa dall’ostica trasferta di Catania, un altro match da cui Walter Novellino aspetta risposte importanti dai suoi sul piano della maturità. Le parole del tecnico gialloblu in conferenza: Esperienza – “Ho tanta amarezza per come si è conclusa la mia esperienza a Catania. Avrei voluto disputare i play off ma evidentemente qualcosa non ha funzionato”. Avversari – “Il Catania ha uomini importanti e di categoria, è stato anche sfortunato nelle prime partite. E’ una partita che può dirci molto, abbiamo lavorato bene per affrontarla al meglio”. Eusepi – “Sta bene ed è un giocatore importante per noi anche se la condizione fisica non è ottimale. Farà parte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Laè attesa dall’osticadi, un altro match da cui Walteraspetta risposte importanti dai suoi sul piano della maturità. Le parole del tecnico gialloblu in conferenza: Esperienza – “Ho tanta amarezza per come si è conclusa la mia esperienza a. Avrei voluto disputare i play off ma evidentemente qualcosa non ha funzionato”. Avversari – “Ilha uomini importanti e di categoria, è stato anche sfortunato nelle prime partite. E’ una partita che può dirci molto, abbiamo lavorato bene per affrontarla al meglio”. Eusepi – “Sta bene ed è un giocatoreper noi anche se la condizione fisica non è ottimale. Farà parte ...

