Jovanotti racconta il dramma del cancro della figlia Teresa

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il cantautoreè il testimonial dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, e hato la sua esperienza vissuta dopo che laha sconfitto un tumore. Il cantautore hato l’esperienza vissuta con la malattia, un caso che dimostra l’importanzaprevenzione. In occasione dell’evento ‘Ieo per le donne’, tante pazienti

Jovanotti racconta

La figlia diadesso sta bene e luiche Teresa e sua moglie sono state più forti perché a lui tremavano le ...ad_dyn Oggi Teresa ha 22 anni e,il padre, 'sta bene: la malattia è scomparsa e lei ha ... 'So che cosa state passando - ha dettorivolgendosi alle donne in sala - che questa è un'...Eravamo vicini di casa e siamo cresciuti insieme fino ai 16 anni. All’epoca Jovanotti portava a San Remo il brano “No Vasco io non ci casco”, io e Tiziano ci dilettavamo a provarla con il Canta Tu! Mi ...Jovanotti racconta anche il periodo di cura della figlia Teresa: «Lei e mia moglie hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Jovanotti testimonial dell'Istituto europeo di onco ...