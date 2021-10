Jorginho: “Non è mai facile giocare contro il Belgio. Pallone d’oro? Esserci già così vicino è qualcosa di incredibile” (Di sabato 9 ottobre 2021) Ad affiancare Roberto Mancini nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Belgio è stato presente anche Jorginho. Ecco le parole del centrocampista azzurro: “Il Belgio è una grande Nazionale prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare con loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo”. Sul possibile Pallone d’oro: “Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare il grande. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi Esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello”. FOTO: Twitter UEFA L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Ad affiancare Roberto Mancini nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-è stato presente anche. Ecco le parole del centrocampista azzurro: “Ilè una grande Nazionale prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è maicon loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo”. Sul possibile: “Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare il grande. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, èche quando ho iniziato era talmente lontano che oggiè giàdi incredibilmente bello”. FOTO: Twitter UEFA L'articolo proviene ...

