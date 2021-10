Italia-Usa | l’hair stylist D’Antonio | “Nancy Pelosi nel mio salone | una donna eccezionale”

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Unadi grande femminilità, eleganza e sobrietà, come è grande la forza che dimostra” nel suo impegno politico.è “una” secondodelle dive Robertoche l’ha accolta nel suonel cuore di Roma, dove la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha fatto tappa per una piega, sia ieri che questa mattina, prima degli impegni istituzionali. “E’ stata nel negozio come fosse una cliente normalissima, pur essendo una grande politica. Mi hanno colpito la sua semplicità, signorilità, raffinatezza”, racconta all’Adnkronos Robertoè entrata nelromano insieme alla sua ...

Advertising

beppesevergnini : Dosi per 100 abitanti: Italia ???? 145; UK ???? 138; Francia ???? 142; Germania ???? 130; USA ???? 119; media UE 128 ???? Quando vogliamo, ???? - elio_vito : È troppo chiedere una @forza_italia che rispetti i diritti delle donne? Siamo europeisti ed atlantici ma contro il… - NicolaPorro : Usa e Italia: i dati sugli effetti dei #vaccini sono molto differenti. Qualcosa non va nel conteggio italiano? I du… - rockett70 : RT @totofanatici: Totò - 'I Famosi Antipasti di mia Moglie!' - Essere un genio anche nella mimica del viso! Usa il #RETWEEET, #seguimi su… - tony95550349 : RT @totofanatici: Totò - 'I Famosi Antipasti di mia Moglie!' - Essere un genio anche nella mimica del viso! Usa il #RETWEEET, #seguimi su… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Usa

Formiche.net

Perché "i nostalgici del fascismo non ci servono: sono solo utili idioti della sinistra, che liper mobilitare il proprio elettorato". Immaginare "che Fratelli d'possa essere influenzato o ...'Una donna di grande femminilità, eleganza e sobrietà, come è grande la forza che dimostra' nel suo impegno politico. Nancy Pelosi è 'una donna eccezionale' secondo l'hair stylist delle dive Roberto D'...'Una donna di grande femminilità, eleganza e sobrietà, come è grande la forza che dimostra' nel suo impegno politico. Nancy Pelosi è 'una donna ...Nel dna di Fratelli d'Italia "non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite", c'è "il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. (ANSA) ...