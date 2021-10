"Italia nel caos". Lega e FdI chiedono le dimissioni di Lamorgese (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Carroccio e la Meloni puntano il dito contro il Viminale per le violenze dei no green pass: "L'Italia è nel caos" Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Carroccio e la Meloni puntano il dito contro il Viminale per le violenze dei no green pass: "L'è nel

Advertising

francescoseghez : Nel 2020, la partecipazione in Italia ad attività formative è minima tra i disoccupati e massima tra gli occupati (… - Open_gol : Nel 2014 il governo Renzi ricevette una delega fiscale con l’obiettivo di riformare il catasto dei fabbricati. A so… - capuanogio : L’#Italia correrà per organizzare l’Europeo di calcio nel 2028. A occhio è l’ultimissima chiamata per spingere sull… - ali_c89 : RT @OGiannino: Calendario laico ricorda oggi nel 1935 attacco dell'Italia fascista a Etiopia. Seguirono 9mesi di logorante guerra terrestre… - MScherzare : RT @gervasoni1968: Se ne deve andare. Subito. -