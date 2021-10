Italia | Jorginho | “Pallone d’Oro il sogno di ogni bambino”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Qualenon sogna il? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande”. Queste le parole del centrocampista dell’, finalista per il2021, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio. “Abbiamo appena perso una partita, ma c’è già voglia di vincere di nuovo – ha aggiunto l’italo-brasiliano – . In questo gruppo abbiamo una mentalità vincente, già la sfida di domani rappresenta un’opportunità. Vogliamo tornare a vincere. Il Belgio è una grande nazionale ed è prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare contro di loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo”. SportFace.