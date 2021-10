Italia, Jorginho: ‘Pallone d’Oro? A questo punto è meglio sognare in grande’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana, ha commentato così la possibilità di poter vincere il Pallone d'Oro Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021), centrocampista del Chelsea e della Nazionalena, ha commentato così la possibilità di poter vincere il Pallone d'Oro

Advertising

sportmediaset : Italia, #Jorginho: 'Vincere il Pallone d'Oro sarebbe un sogno'. #SportMediaset - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Inter, due obiettivi per gennaio: Jovic e Nandez - kupaleon : RT @DiMarzio: Le dichiarazioni di #Jorginho, fra la #NationsLeague e il 'sogno' #BallondOr - infoitsport : Italia-Belgio, Mancini: “Importante per ranking e provare qualcosa. Jorginho…” - PianetaMilan : @Azzurri , #Jorginho : 'Pallone D'Oro? A questo punto è meglio sognare in grande' #ACMilan #Milan #SempreMilan… -