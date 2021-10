Italia-Belgio, venduti 18.500 biglietti. A Milano per la finale tutto esaurito (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenica allo Juventus Stadium gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per sfidare i belgi: da giovedì mattina alla chiusura della biglietteria, impennata nella vendita. tutto esaurito a San Siro per la finale tra Spagna e Francia Leggi su itasportpress (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenica allo Juventus Stadium gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per sfidare i belgi: da giovedì mattina alla chiusura della biglietteria, impennata nella vendita.a San Siro per latra Spagna e Francia

Advertising

DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE BELGIO, LUKAKU OUT: IL GIOCATORE HA LASCIATO IL RITIRO L'attaccante non giocherà domani co… - TuttoMercatoWeb : ???? Domani la sfida al #Belgio per l'#Italia: la squadra di Mancini si allena senza #Calabria che ha lasciato il rit… - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Inter, due obiettivi per gennaio: Jovic e Nandez - infoitsport : Belgio, Martinez: 'Hazard e Lukaku non ci saranno con l'Italia, sovraccarico per loro. Sul 1° posto nel ranking a r… -