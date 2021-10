Italia-Belgio? Non sarà inutile. Perché può nascere la "nuova" Nazionale per il Mondiale (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo Roberto Mancini, «la partita con il Belgio in Nations League è fondamentale per rimanere nelle prime sette del ranking in vista dei sorteggi dei Mondiali», eppure l'Italia non potrà presentarsi nella sua miglior veste. La squalifica di Bonucci, l'assenza degli attaccanti Immobile e Belotti e l'opaca prestazione di alcuni titolari contro la Spagna (Di Lorenzo, Barella e Verratti su tutti) obbligano il ct a sfoderare qualche riserva, che poi tanto riserva (nel club) non è. Raspadori, Pellegrini e Calabria saranno infatti i nuovi titolari nella finalina con il Belgio (domani alle 15 all'Allianz Stadium di Torino, diretta Rai Uno), uno per reparto, e in caso di buone prestazioni non è detto che non lo diventino in vista del Mondiale 2022 (ammesso di qualificarsi), al quale manca poco più di un anno (novembre 2022). ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo Roberto Mancini, «la partita con ilin Nations League è fondamentale per rimanere nelle prime sette del ranking in vista dei sorteggi dei Mondiali», eppure l'non potrà presentarsi nella sua miglior veste. La squalifica di Bonucci, l'assenza degli attaccanti Immobile e Belotti e l'opaca prestazione di alcuni titolari contro la Spagna (Di Lorenzo, Barella e Verratti su tutti) obbligano il ct a sfoderare qualche riserva, che poi tanto riserva (nel club) non è. Raspadori, Pellegrini e Calabria saranno infatti i nuovi titolari nella finalina con il(domani alle 15 all'Allianz Stadium di Torino, diretta Rai Uno), uno per reparto, e in caso di buone prestazioni non è detto che non lo diventino in vista del2022 (ammesso di qualificarsi), al quale manca poco più di un anno (novembre 2022). ...

