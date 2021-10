Italia-Belgio, movimento Black Lives Matter: la posizione degli azzurri (Di sabato 9 ottobre 2021) Italia-Belgio sarà la partita valida per il 3°-4° posto di Nations League. Al centro di queste settimane c’è il tema del razzismo. Come ad ogni partita tra nazionali c’è sempre l’interrogativo di come si comporteranno le squadre nei confronti del movimento Black Lives Matter. Lukaku – Belgio Il 2 luglio scorso, davanti a Lukaku e compagni, gli azzurri hanno ricambiato l’inginocchiamento degli avversari come gesto di solidarietà. Domani sera, gli azzurri, secondo alcune indiscrezioni, ripeteranno il gesto. Risponderanno ancora inginocchiandosi per rispetto della battaglia degli avversari. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021)sarà la partita valida per il 3°-4° posto di Nations League. Al centro di queste settimane c’è il tema del razzismo. Come ad ogni partita tra nazionali c’è sempre l’interrogativo di come si comporteranno le squadre nei confronti del. Lukaku –Il 2 luglio scorso, davanti a Lukaku e compagni, glihanno ricambiato l’inginocchiamentoavversari come gesto di solidarietà. Domani sera, gli, secondo alcune indiscrezioni, ripeteranno il gesto. Risponderanno ancora inginocchiandosi per rispetto della battagliaavversari. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

