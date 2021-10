Italia-Belgio, Mancini: “Sfida fondamentale per il ranking” (Di sabato 9 ottobre 2021) “La squadra non ha sbagliato atteggiamento contro la Spagna. Sono vent’anni che loro giocano meglio di chiunque altro dal punto di vista tecnico. Eravamo consapevoli che avrebbero puntato sul possesso palla. Hanno più abitudine di noi a mantenerlo”. Queste le parole del ct dell’Italia, Roberto Mancini, in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla Sfida contro il Belgio valida per il terzo o quarto posto della Nations League 2021. “Il primo tempo poteva anche finire 1-1, peccato che l’espulsione abbia condizionato la gara nella ripresa. Senza il rosso avremmo assistito ad una partita diversa. “L’incontro con il Belgio deve donarci ancor più consapevolezza della nostra forza. Siamo una grande squadra. Non sono d’accordo con chi dice che non ci siamo impegnati abbastanza o che non abbiamo attaccato a ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “La squadra non ha sbagliato atteggiamento contro la Spagna. Sono vent’anni che loro giocano meglio di chiunque altro dal punto di vista tecnico. Eravamo consapevoli che avrebbero puntato sul possesso palla. Hanno più abitudine di noi a mantenerlo”. Queste le parole del ct dell’, Roberto, in conferenza stampa a poco più di 24 ore dallacontro ilvalida per il terzo o quarto posto della Nations League 2021. “Il primo tempo poteva anche finire 1-1, peccato che l’espulsione abbia condizionato la gara nella ripresa. Senza il rosso avremmo assistito ad una partita diversa. “L’incontro con ildeve donarci ancor più consapevolezza della nostra forza. Siamo una grande squadra. Non sono d’accordo con chi dice che non ci siamo impegnati abbastanza o che non abbiamo attaccato a ...

