Italia Belgio, Lukaku out? Il belga non si è allenato questa mattina (Di sabato 9 ottobre 2021) Romelu Lukaku potrebbe saltare la finale 3°/4° posto di Nations League contro l’Italia: le ultime sul belga Romelu Lukaku potrebbe essere il grande assente di Italia-Belgio, in programma domani e valida per il 3°/4° posto della Nations League. Come riporta Sky Sport, infatti, il belga ha svolto differenziato nell’allenamento di rifinitura di questa mattina. Alle 17.30 parlerà il ct Roberto Martinez che spiegherà i motivi di questa scelta e farà sapere se per domani sarà a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Romelupotrebbe saltare la finale 3°/4° posto di Nations League contro l’: le ultime sulRomelupotrebbe essere il grande assente di, in programma domani e valida per il 3°/4° posto della Nations League. Come riporta Sky Sport, infatti, ilha svolto differenziato nell’allenamento di rifinitura di. Alle 17.30 parlerà il ct Roberto Martinez che spiegherà i motivi discelta e farà sapere se per domani sarà a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Italia-Belgio: #Calabria out per un risentimento muscolare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia-Belgio, domani gli azzurri si inginocchieranno contro il razzismo - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Italia-Belgio, domani gli azzurri si inginocchieranno contro il razzismo - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Italia-Belgio, domani gli azzurri si inginocchieranno contro il razzismo - news24_inter : Niente turno di riposo per #Barella e #Bastoni? -