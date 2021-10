Italia-Belgio, Lukaku non si allena: in dubbio la sua presenza (Di sabato 9 ottobre 2021) Romelu Lukaku non si è allenato stamattina alla vigilia di Italia-Belgio, finale terzo posto di Nations League 2021. La sfida, che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, lascia il tempo che trova e il ct Martinez potrebbe comunque decidere di schierare le seconde linee, a ogni modo l’attaccante del Chelsea non si è allenato e potrebbe essere stato fermato da un piccolo infortunio. La sua presenza è così in dubbio per lo scontro con gli azzurri di domenica pomeriggio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Romelunon si èto stamattina alla vigilia di, finale terzo posto di Nations League 2021. La sfida, che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, lascia il tempo che trova e il ct Martinez potrebbe comunque decidere di schierare le seconde linee, a ogni modo l’attaccante del Chelsea non si èto e potrebbe essere stato fermato da un piccolo infortunio. La suaè così inper lo scontro con gli azzurri di domenica pomeriggio. SportFace.

