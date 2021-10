Italia-Belgio (domenica, ore 15, Rai1): vincere la finalina pensando al Mondiale in Qatar. Formazioni (Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO – Vado in controtendeza e penso che la finalina per il terzo posto di Nations League, che l’Italia disputa oggi contro il Belgio (a Torino, ore 15, diretta Rai1) vale più di quel che è. Io la vedo come prova generale per il Mondiale in Qatar. E Mancini sicuramente non vuole perderla. Fra l’altro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO – Vado in controtendeza e penso che laper il terzo posto di Nations League, che l’disputa oggi contro il(a Torino, ore 15, diretta) vale più di quel che è. Io la vedo come prova generale per ilin. E Mancini sicuramente non vuole perderla. Fra l’altro L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE BELGIO, LUKAKU OUT: IL GIOCATORE HA LASCIATO IL RITIRO L'attaccante non giocherà domani co… - TuttoMercatoWeb : ???? Domani la sfida al #Belgio per l'#Italia: la squadra di Mancini si allena senza #Calabria che ha lasciato il rit… - FirenzePost : Italia-Belgio (domenica, ore 15, Rai1): vincere la finalina pensando al Mondiale in Qatar. Formazioni - news24_inter : Le scelte del Ct Mancini sui nerazzurri ?? -