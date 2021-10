Italia-Belgio domani in tv: data, orario e streaming finale 3° posto Nations League 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Grande attesa per la finale del terzo posto di Nations League. Poco prestigio, ma comunque finale preziosa in ottica Ranking Fifa. La Nazionale azzurra di Mancini e il Belgio di Martinez scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 10 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium per salire sul podio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti, con aggiornamnenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Grande attesa per ladel terzodi. Poco prestigio, ma comunquepreziosa in ottica Ranking Fifa. La Nazionale azzurra di Mancini e ildi Martinez scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 10 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium per salire sul podio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti, con aggiornamnenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

