Italia-Belgio | 23 precedenti e dominio azzurro Poi il remake di Euro 1984

Domenica 10 ottobre alle 15,00 presso l'Allianz Stadium si giocherà la finale per il terzo posto della Nations League 2020/2021 Italia-Belgio: sono 23 i precedenti tra le due squadre con 15 vittorie azzurre, quattro successi per i diavoli rossi ed altrettanti pareggi. L'ultimo trionfo contro Chiesa e compagni della nazionale del Commissario Tecnico Roberto Martinez risale all'amichevole disputata il 13 novembre 2015 allo stadio Re Baldovino, in quell'occasione infatti Belgio-Italia terminò 3-1. Sarà una sfida importante non solo perché c'è in palio come detto il terzo posto ma anche per il ranking e per l'autostima. Arbitra il serbo Jovanovic, la partita sarà trasmessa su Rai 1. Alle 20,45 invece presso lo stadio San Siro si giocherà la finalissima Spagna-Francia: in 35 scontri diretti si registrano 16 ...

