Iss: “Tra gli over 80 non vaccinati decessi 13 volte più che negli immunizzati”. Decuplicato il rischio di finire in intensiva nell’ultimo mese (Di sabato 9 ottobre 2021) Il tasso di ricoveri tra gli over 80 non vaccinati, negli ultimi 30 giorni, è stato 8 volte più alto degli ottantenni vaccinati, quello dei ricoveri in terapia intensiva è stato dieci volte più alto e quello dei decessi è schizzato fino a 13 volte. Detto in altri termini: ogni 100mila over 80 non vaccinati e altrettanti vaccinati, a settembre sono finiti in ospedale con diagnosi di Sars-Cov-2 222,5 non vaccinati e 26,8 con ciclo completo, 13,6 senza protezione sono finiti in terapia intensiva mentre solo 1,3 tra coloro che hanno aderito alla campagna, sono deceduti in 129,5 tra coloro che sono ‘scoperti’ e 9,8 tra chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il tasso di rici tra gli80 nonultimi 30 giorni, è stato 8più alto degli ottantenni, quello dei rici in terapiaè stato diecipiù alto e quello deiè schizzato fino a 13. Detto in altri termini: ogni 100mila80 none altrettanti, a settembre sono finiti in ospedale con diagnosi di Sars-Cov-2 222,5 none 26,8 con ciclo completo, 13,6 senza protezione sono finiti in terapiamentre solo 1,3 tra coloro che hanno aderito alla campagna, sono deceduti in 129,5 tra coloro che sono ‘scoperti’ e 9,8 tra chi ...

