"Io sul piedistallo? A qualcuno rode il cu**". Rosolino attacca? La Pellegrini lo bastona, volano stracci (Di sabato 9 ottobre 2021) L'intervista rilasciata da Massimiliano Rosolino al Corriere della Sera non sarebbe andata giù a Federica Pellegrini. Lo sportivo, infatti, ha parlato anche di lei e non lo ha fatto nel migliore dei modi. Alla domanda su una presunta love story con la Pellegrini, Rosolino prima ha negato e poi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni velenose contro la collega: "Sul piano sportivo, nei due anni a Verona ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già 'principessa', nonostante non avesse vinto ancora nulla". Gli attriti tra i due sarebbero molto forti. E questa situazione lo dimostra. Le considerazioni di Rosolino non lasciano spazio a nessun dubbio: "Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) L'intervista rilasciata da Massimilianoal Corriere della Sera non sarebbe andata giù a Federica. Lo sportivo, infatti, ha parlato anche di lei e non lo ha fatto nel migliore dei modi. Alla domanda su una presunta love story con laprima ha negato e poi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni velenose contro la collega: "Sul piano sportivo, nei due anni a Verona ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già 'principessa', nonostante non avesse vinto ancora nulla". Gli attriti tra i due sarebbero molto forti. E questa situazione lo dimostra. Le considerazioni dinon lasciano spazio a nessun dubbio: "Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un ...

Advertising

largociospe : @Capezzone Purtroppo è così e stasera i TG stanno proprio godendoci tutti...soprattutto i piddini si ergono sul pie… - CaffeFou : 'Sta sul piedistallo', 'Ti rode il c...': scintille #Rosolino #Pellegrini - slytherinblltrx : quanto mi stanno sul culo pi3tr0 t4rt4gli0n3 e consorte mammami si credono sto cazzo tutti e due e sono di un’arrog… - Gio97380780 : @FmMosca @barbarab1974 Ti consiglio un'altra volta di non scrivere di Burioni. Negandosi. Impedendo il contradditto… - virgo1972_ : @CatiaMamone Quelli che si mettono sul piedistallo non li sopporto. È comprovato poi che non capiscono una mazza -