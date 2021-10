Intelligence economica | è tempo di una struttura nazionale come in Francia

(Di sabato 9 ottobre 2021) Mentre l’opinione pubblica si concentra sulle elezioni amministrative, e su reazioni sincopate conseguentiil ritorno di Salvini a una sorta di “papeetismo” di ritorno, scorrono sullo sfondo vicende di cronaca che affondano le loro radici in un tema molto profondo, ovvero la rizione in atto delle basi economiche e finanziarie del Paese e il ruolo di influenza sull’Italia del capitalismo politico di altre nazioni. Per restare ai titoli dei giornali delle ultime settimane, dal riassetto di Montepaschi alla battaglia per Generali da un lato o al costo dell’energia – che fa riaffiorare il sottosuolo russoarma di negoziazione per Putin – e allo scontro planetario sui sottomarini australiani, ci si può accorgere che vi sono almeno un paio di fenomeni in corso. Il primo: una serie di ripercussioni economiche e produttive ...

