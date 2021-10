Insulti razzisti a Koulibaly: non solo il daspo, quanti anni di carcere rischia ora il tifoso della Fiorentina identificato (Di sabato 9 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Domenico Messina, dirigente della DIGOS di Firenze. Ecco quanto evidenziato: "Come è stato individuato il responsabile degli improperi a Koulibaly? Siamo riusciti a individuarlo grazie alle telecamere presenti all’interno dello stadio Franchi. Tramite le immagini, abbiamo notato dei gruppi di persone sul parterre della curva che alzavano il braccio a mo’ di protesta verso il calciatore napoletano, che in quel momento stava rilasciando l’intervista flash del post-partita. Per individuare con precisione l’individuo, abbiamo chiesto la collaborazione di DAZN, che ci ha fornito le sue riprese e, attraverso il confronto tra le telecamere dello stadio e quelle di DAZN, abbiamo trovato il colpevole degli Insulti a Koulibaly. Inoltre, è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Domenico Messina, dirigenteDIGOS di Firenze. Ecco quanto evidenziato: "Come è stato individuato il responsabile degli improperi a? Siamo riusciti a individuarlo grazie alle telecamere presenti all’interno dello stadio Franchi. Tramite le immagini, abbiamo notato dei gruppi di persone sul parterrecurva che alzavano il braccio a mo’ di protesta verso il calciatore napoletano, che in quel momento stava rilasciando l’intervista flash del post-partita. Per individuare con precisione l’individuo, abbiamo chiesto la collaborazione di DAZN, che ci ha fornito le sue riprese e, attraverso il confronto tra le telecamere dello stadio e quelle di DAZN, abbiamo trovato il colpevole degli. Inoltre, è ...

