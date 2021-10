Insulti razzisti a Koulibaly, la Digos ha individuato un trentenne. Partito il Daspo per 5 anni (Di sabato 9 ottobre 2021) Il tifoso che ha urlato offese razziste contro Koulibaly (Anguissa e Osimhen) al termine di Fiorentina-Napoli è stato individuato. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport si tratta di “un trentenne residente nella provincia”. “A suo carico è stato già emesso un Daspo di cinque anni, massima misura applicabile per un incensurato. La Fiorentina, dal suo canto, sta valutando coi propri legali la strada migliore per garantire anche dal proprio fronte una ‘pena’ esemplare, magari come accaduto allo Stadium di Torino, dove il 19 settembre scorso fu preso di mira Maignan”. All’identificazione si è proceduto confrontando le immagini delle telecamere della Curva con quelle estrapolate dai tornelli di ingresso del settore. “Gli inquirenti, dopo aver ‘matchato’ i volti, non hanno avuto dubbi e si è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Il tifoso che ha urlato offese razziste contro(Anguissa e Osimhen) al termine di Fiorentina-Napoli è stato. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport si tratta di “unresidente nella provincia”. “A suo carico è stato già emesso undi cinque, massima misura applicabile per un incensurato. La Fiorentina, dal suo canto, sta valutando coi propri legali la strada migliore per garantire anche dal proprio fronte una ‘pena’ esemplare, magari come accaduto allo Stadium di Torino, dove il 19 settembre scorso fu preso di mira Maignan”. All’identificazione si è proceduto confrontando le immagini delle telecamere della Curva con quelle estrapolate dai tornelli di ingresso del settore. “Gli inquirenti, dopo aver ‘matchato’ i volti, non hanno avuto dubbi e si è ...

