Insigne verso la Premier League? Parla l’ex agente del capitano del Napoli

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss della trattativa per il rinnovo dell'attaccante con il Napoli. Le sue parole: «Quando si diventa grandi, si ha la maturità per affrontare le questioni in modo diverso. E Lorenzo è cresciuto. Non conosco i suoi pensieri, potrei dire poco in merito. Così come non conosco le intenzioni del Napoli. La valutazione va fatta rispetto ai fatti ed i fatti dicono che le prestazioni sono adeguate. Il resto, si vedrà. Qualsiasi calciatore della Nazionale può avere estimatori, immagino che qualcuno abbia ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne verso Nations League, verso Italia - Belgio: le parole di Mancini A volte sento parlare di 'falso nove', ma Insigne e Chiesa sono attaccanti. La squadra deve giocare ed attaccare: poi però siamo rimasti in 10 ed è cambiato tutto . La formazione Provare qualcuno di ...

Mancini esalta Jorginho: 'Merita il Pallone d'Oro' ... il ct della Nazionale Roberto Mancini esalta Jorginho e lo lancia verso la gara per il grande ... Mancini: "Falso 9? Insigne e Chiesa sono attaccanti" Da capire quale sarà la formazione che domani ...

