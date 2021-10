Insigne, il rinnovo si allontana. Il suo futuro può essere lontano da Napoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Insigne, il rinnovo è lontano Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere lontano da Napoli in virtù delle difficoltà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 ottobre 2021), ilCome riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ildi Lorenzopotrebbedain virtù delle difficoltà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - CalcioNapoli24 : - ContropiedeA : Secondo Radio Kiss Kiss sono iniziati i primi contatti per verificare la fattibilità di un rinnovo; la prossima set… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO UN TOP AZZURRO VICINISSIMO ALL'ADDIO, ADL PRONTO A SALUTARLO. NIENTE ACCORDO, I DETTAGLI >>>>>… - _SiGonfiaLaRete : #Insigne, strada per il rinnovo in salita. Potrebbe essere chiamato in causa per la questione multe I dettagli:… -