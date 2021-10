Infortunio Malcuit: distrazione di primo grado del soleo sinistro (Di sabato 9 ottobre 2021) Infortunio Malcuit: il difensore del Napoli ha accusato un risentimento muscolare nell’ultimo allenamento degli azzurri Infortunio per Kevin Malcuit. Il Napoli informa attraverso il consueto report d’allenamento che il difensore ha accusato un risentimento muscolare. «Terapie anche per Malcuit che ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021): il difensore del Napoli ha accusato un risentimento muscolare nell’ultimo allenamento degli azzurriper Kevin. Il Napoli informa attraverso il consueto report d’allenamento che il difensore ha accusato un risentimento muscolare. «Terapie anche perche ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato unadidel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

