Infortunio Ibrahimovic, martedì il giorno decisivo per averlo con il Verona (Di sabato 9 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic vuole recuperare dall’Infortunio in tempo per il match di campionato contro l’Hellas Verona È una corsa contro il tempo quella di Zlatan Ibrahimovic contro il suo Infortunio. L’attaccante svedese vuole sfruttare la sosta per le Nazionali, in modo da tornare in tempo per il match di campionato tra Milan ed Hellas Verona. martedì prossimo l’attaccante svedese tornerà a correre e in quell’occasione si potrà fare un’ipotesi sul suo possibile rientro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il test di martedì permetterò di capire se potrà tornare con il Verona o dovrà attendere il Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Zlatanvuole recuperare dall’in tempo per il match di campionato contro l’HellasÈ una corsa contro il tempo quella di Zlatancontro il suo. L’attaccante svedese vuole sfruttare la sosta per le Nazionali, in modo da tornare in tempo per il match di campionato tra Milan ed Hellasprossimo l’attaccante svedese tornerà a correre e in quell’occasione si potrà fare un’ipotesi sul suo possibile rientro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il test dipermetterò di capire se potrà tornare con ilo dovrà attendere il Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Infortunio Ibrahimovic: martedì il test decisivo in vista del Verona. Le ultime #Acmilan #Milan #Seriea… - MilanLiveIT : Le ultime da #Milanello????????? #Giroud in gruppo, per #Ibrahimovic ancora personalizzato?? Per #Calabria non dovre… - Milannews24_com : Martedì ci sarà il test decisivo per l'#infortunio di #Ibrahimovic ?? - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#Milan, #Giroud tornato in gruppo: buone notizie anche per #Ibrahimovic, che però sarà a disposizione con qualche g… - calciomercatoit : ????#Milan, #Giroud tornato in gruppo: buone notizie anche per #Ibrahimovic, che però sarà a disposizione con qualch… -