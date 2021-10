Infarto fulminante, mamma di tre figli muore a 44 anni (Di sabato 9 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. «Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto diventare un uomo e soprattutto un padre». C’è dolore ma anche tanta riconoscenza nelle parole di Giuseppe De Nora, fossanese, per la moglie Elena Garello, 44 anni. Elena è morta improvvisamente per un Infartoall’ospedale di Savigliano. La coppia ha tre figlie Erika (15 anni), Denise e Giorgia, gemelle (11). Elena Garello era a casa dopo un periodo di lavoro a tempo determinato alla Biesse di Fossano dove lavora il marito. Da maggio la famiglia si era trasferita in una villetta. «Stavamo finendo i lavori e Elena ci lavorava con il suo gusto e il suo tocco femminile - prosegue De Nora -. E’ sempre stata appassionata di decoupage e lavori creativi. Siamo insieme dal 1998 e in tutti i momenti di gioia e di difficoltà ci ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. «Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto diventare un uomo e soprattutto un padre». C’è dolore ma anche tanta riconoscenza nelle parole di Giuseppe De Nora, fossanese, per la moglie Elena Garello, 44. Elena è morta improvvisamente per unall’ospedale di Savigliano. La coppia ha tree Erika (15), Denise e Giorgia, gemelle (11). Elena Garello era a casa dopo un periodo di lavoro a tempo determinato alla Biesse di Fossano dove lavora il marito. Da maggio la famiglia si era trasferita in una villetta. «Stavamo finendo i lavori e Elena ci lavorava con il suo gusto e il suo tocco femminile - prosegue De Nora -. E’ sempre stata appassionata di decoupage e lavori creativi. Siamo insieme dal 1998 e in tutti i momenti di gioia e di difficoltà ci ...

