Indian Wells, ko Musetti e Marcora. Impresa di Mager contro Fucsovics FOTO (Di sabato 9 ottobre 2021) Lorenzo Musetti e Roberto Marcora escono di scena al primo turno del torneo Atp di Indian Wells , in California. Avanza invece Gianluca Mager . Il 19enne toscano n.62 al mondo è stato sconfitto per 6-1... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 ottobre 2021) Lorenzoe Robertoescono di scena al primo turno del torneo Atp di, in California. Avanza invece Gianluca. Il 19enne toscano n.62 al mondo è stato sconfitto per 6-1...

