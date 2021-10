Inciampa in prossimità della rotonda a Udine e si fa male | portato al pronto soccorso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inciampa prossimità

Friuli Oggi

L'infortunio in via Pozzuolo a Udine. Avrebbe fatto tutto da solo. Probabilmente è inciampato mentre cerca di attraversare a piedi la strada indella rotonda di via Pozzuolo a Udine. Ha sbattuto la faccia sull'asfalto, poco dopo l'ora di pranzo, iniziando a perdere sangue. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento dell'...Non era l'attualità ad attrarmi ma latemporale di un mondo e di un personaggio che in ... Cantorin un evento traumatico e da quel momento in poi comincia a fuggire. In verità forse ...