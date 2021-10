In Italia i centri per guarire l'omosessualità sono ancora legali. "Si vietino queste terapie" (Di sabato 9 ottobre 2021) “Partiamo da un presupposto scientifico: l’omosessualità non è una malattia. E soprattutto è immodificabile, come l’eterosessualità. Questi centri non fanno altro che peggiorare il disagio interiore di chi già si trova in una situazione di stigma sociale”. sono le parole di Sergio Lo Giudice, ex parlamentare ed ex presidente di Arcigay, da sempre in prima fila per i diritti civili. Intervistato da HuffPost, racconta quello che è stato l’unico tentativo legislativo mai fatto in Italia, da lui promosso, per abolire delle pratiche disumane, le cosiddette “terapie di conversione” per le persone omosessuali. Le terapie di “conversione” si basano sulla convinzione (smentita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990) che si nasca tutti eterosessuali e che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) “Partiamo da un presupposto scientifico: l’non è una malattia. E soprattutto è immodificabile, come l’eterosessualità. Questinon fanno altro che peggiorare il disagio interiore di chi già si trova in una situazione di stigma sociale”.le parole di Sergio Lo Giudice, ex parlamentare ed ex presidente di Arcigay, da sempre in prima fila per i diritti civili. Intervistato da HuffPost, racconta quello che è stato l’unico tentativo legislativo mai fatto in, da lui promosso, per abolire delle pratiche disumane, le cosiddette “di conversione” per le persone omosessuali. Ledi “conversione” si basano sulla convinzione (smentita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990) che si nasca tutti eterosessuali e che ...

