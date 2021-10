In Italia 2.748 nuovi casi Covid e 46 morti, il tasso di positività allo 0,8% (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Diminuisce il numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 2.748 nelle ultime 24 ore contro i 3.023 precedenti; in deciso aumento i tamponi effettuati (344.969 a fronte dei 271.566 di ieri), per cui il tasso di positività scende allo 0,8% (ieri era dell'1,1%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 46 (ieri 30) per un totale da inizio pandemia di 131.274. I ricoverati con sintomi sono 2.692 (50 in meno di ieri), quelli in terapia intensiva 367 (16 in meno, con 16 ingressi del giorno, rispetto ai 17 di ieri). La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è il Veneto (350); a seguire Lombardia (284), Sicilia (283), Campania (269) ed ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Diminuisce il numero deidiin: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 2.748 nelle ultime 24 ore contro i 3.023 precedenti; in deciso aumento i tamponi effettuati (344.969 a fronte dei 271.566 di ieri), per cui ildiscende0,8% (ieri era dell'1,1%). Inelle ultime 24 ore sono stati 46 (ieri 30) per un totale da inizio pandemia di 131.274. I ricoverati con sintomi sono 2.692 (50 in meno di ieri), quelli in terapia intensiva 367 (16 in meno, con 16 ingressi del giorno, rispetto ai 17 di ieri). La regione con il maggior numero dioggi è il Veneto (350); a seguire Lombardia (284), Sicilia (283), Campania (269) ed ...

