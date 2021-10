In Emilia-Romagna biblioteca digitale gratuita per studenti e insegnanti: libri e quotidiani sempre disponibili (Di sabato 9 ottobre 2021) Prende il via il progetto ‘readER’, la biblioteca digitale per le scuole del territorio. Una piattaforma finanziata dalla Regione per tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che consentirà di accedere gratuitamente, 24 ore su 24, per sette giorni su sette, a una collezione di circa 70.000 ebook (ampliabile) dei più importanti editori italiani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Prende il via il progetto ‘readER’, laper le scuole del territorio. Una piattaforma finanziata dalla Regione per tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che consentirà di accederemente, 24 ore su 24, per sette giorni su sette, a una collezione di circa 70.000 ebook (ampliabile) dei più importanti editori italiani. L'articolo .

