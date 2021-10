In cinque anni i giovani agricoltori sono aumentati dell'8% (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - In piena pandemia è cresciuto solo il numero di giovani imprenditori agricoli con un incremento dell'8% negli ultimi cinque anni, in netta controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base del Rapporto del Centro Studi Divulga. Con la crisi provocata dall'emergenza sanitaria, il settore agricolo – sottolinea la Coldiretti - è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni, tanto che nel 2020 sono nate in media 17 nuove imprese agricole condotte da under 35 al giorno. La svolta green dei giovani Una svolta green che ha portato al lavoro nelle campagne italiane un esercito di 55mila imprese giovani che ha di fatto ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - In piena pandemia è cresciuto solo il numero diimprenditori agricoli con un incremento'8% negli ultimi, in netta controtendenza rispetto all'andamento generale'economia. E' quanto emerge dall'analisia Coldiretti sulla base del Rapporto del Centro Studi Divulga. Con la crisi provocata dall'emergenza sanitaria, il settore agricolo – sottolinea la Coldiretti - è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni, tanto che nel 2020nate in media 17 nuove imprese agricole condotte da under 35 al giorno. La svolta green deiUna svolta green che ha portato al lavoro nelle campagne italiane un esercito di 55mila impreseche ha di fatto ...

