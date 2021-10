Il trailer di Yara mostra le prime immagini del delitto che fa discutere (Di sabato 9 ottobre 2021) Il trailer di Yara è ormai in circolazione da ore eppure le polemiche non si placano. Alcuni sono convinti che un film su un caso del genere non sarà facile da guardare mentre altri trovano fuori luogo occuparsi di indagini e di una morte che continuano ad avere dei punti oscuri. Davvero Massimo Bassetti è l’assassino di Yara Gambirasio? La domanda riecheggia ormai da anni, da quel maledetto novembre di dieci anni fa così come le polemiche intorno al caso. In molti sono convinti che in carcere ci sia un innocente mentre altri ancora pensano il contrario e mentre l’opinione pubblica continua a dibattere su questo, il premiato regista Marco Tullio Giordana ha realizzato Yara, il film true crime dedicato proprio all’omicidio di Yara Gambirasio. L’annuncio è arrivato ormai mesi fa ma questa volta ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Ildiè ormai in circolazione da ore eppure le polemiche non si placano. Alcuni sono convinti che un film su un caso del genere non sarà facile da guardare mentre altri trovano fuori luogo occuparsi di indagini e di una morte che continuano ad avere dei punti oscuri. Davvero Massimo Bassetti è l’assassino diGambirasio? La domanda riecheggia ormai da anni, da quel maledetto novembre di dieci anni fa così come le polemiche intorno al caso. In molti sono convinti che in carcere ci sia un innocente mentre altri ancora pensano il contrario e mentre l’opinione pubblica continua a dibattere su questo, il premiato regista Marco Tullio Giordana ha realizzato, il film true crime dedicato proprio all’omicidio diGambirasio. L’annuncio è arrivato ormai mesi fa ma questa volta ...

Advertising

DrApocalypse : la rara bruttezza di questo trailer. Marco Tullio Giordana, perché - spiderdanpo : Ho vistò il trailer di Yara, (sì, proprio quella Yara) Mi sembra un po’ too much e too soon - ivanburatti : Ho visto il trailer di #Yara, il film sull'omicidio Gambirasio e sulle indagini per rintracciare Ignoto 1. Sarà che… - POPCORNTVit : Yara, il caso Gambirasio arriva su Netflix: cosa devi sapere sul film - ciakmag : #Yara, il trailer del film Netflix sull’omicidio di Yara Gambirasio ?? -