Il sogno di Salvatore Il calzolaio delle star nel film di Luca Guadagnino

Life&People.it Approda finalmente al cinema "Salvatore – Il calzolaio dei sogni": la vita, la storia, l'anima visionaria e creativa di Salvatore Ferragamo. Sarà infatti visibile in circa 200 sale italiane da domani 11, fino al 13 ottobre; una tre giorni aperta al pubblico dopo le premiere di Roma, Milano e Firenze. Il docufilm, diretto dal brillante, sensibile e ironico Luca Guadagnino e scritto dalla giornalista di moda e autrice Dana Thomas, è stato presentato fuori concorso alla 77°Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un apparente documentario che contiene tanti film. Il vivace tributo di Guadagnino all'iconico calzolaio italiano dei sogni, Salvatore Ferragamo funge anche da storia del ...

