Il segreto di Miriana Trevisan | “Ho una cosa che mi fa stare male ma non posso dirla…”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 9 ottobre 2021)è uno dei personaggi più interessanti di questo Grande Fratello Vip. Entrata portando in scena il ruolo “dell’antipatica”, pian piano l’ex ragazza di Non è la Rai ha svelato di avere un mondo tutto da raccontare. Qual è ildi? “Ho una storia complicata…” Tra i concorrenti che si sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.