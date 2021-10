Il ritorno dell'influenza, grande assente lo scorso inverno. "Già vediamo i primi casi di infezioni respiratorie" (Di sabato 9 ottobre 2021) Distanze e mascherine hanno tenuto lontano la temuta epidemia. Quest'anno, con l'allentamento delle misure di contenimento, i virus stagionali sembrano invece pronti a riapparire, con alcuni casi già osservati dai medici. Il timore è che la memoria immunitaria si sia nel... Leggi su repubblica (Di sabato 9 ottobre 2021) Distanze e mascherine hanno tenuto lontano la temuta epidemia. Quest'anno, con l'allentamentoe misure di contenimento, i virus stagionali sembrano invece pronti a riapparire, con alcunigià osservati dai medici. Il timore è che la memoria immunitaria si sia nel...

Advertising

chetempochefa : -Sono passati 15 anni, 5475 giorni sotto scorta. Domenica avremo l’atteso ritorno di @robertosaviano a #CTCF con l… - repubblica : Il ritorno dell'influenza, grande assente lo scorso inverno. 'Già vediamo i primi casi di infezioni respiratorie' [… - giulypiry : RT @brrivv1: #smartworking -Brunetta: 'Con ritorno in presenza nella PA PIL 2021 a 6,2-6,3%' -Nobel Parisi: 'Aumento Pil è in contrasto co… - BrunellaCalabre : RT @chetempochefa: -Sono passati 15 anni, 5475 giorni sotto scorta. Domenica avremo l’atteso ritorno di @robertosaviano a #CTCF con l’inte… - Adimuzio : RT @brrivv1: #smartworking -Brunetta: 'Con ritorno in presenza nella PA PIL 2021 a 6,2-6,3%' -Nobel Parisi: 'Aumento Pil è in contrasto co… -