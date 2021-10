Il ritorno a scuola in Campania: #riempiamoibanchi? (Di sabato 9 ottobre 2021) Da quasi un mese sono riprese le lezioni scolastiche anche in Campania: dopo circa due anni di assenza dai banchi di scuola e di didattica a distanza DaD, adesso si torna alla normalità anche se a piccoli passi. I problemi sono quelli di cui si è parlato per tutta l’estate: mascherine obbligatorie in classe per tutti e orari dei mezzi urbani che possono cambiare. In Campania questi ultimi due anni hanno indubbiamente aumentato il già elevato tasso di dispersione scolastica regionale. E’ proprio su questa problematica che ha deciso di intervenire WeWorld con la campagna #riempiamoibanchi. #riempiamoibanchi: il vademecum valido per tutti WeWorld insieme al medico e psicoterapeuta Alberto Pellai ha realizzato un interessante vademecum rivolto a preadolescenti, genitori e insegnanti pensato per questa nuova normalità nella ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Da quasi un mese sono riprese le lezioni scolastiche anche in: dopo circa due anni di assenza dai banchi die di didattica a distanza DaD, adesso si torna alla normalità anche se a piccoli passi. I problemi sono quelli di cui si è parlato per tutta l’estate: mascherine obbligatorie in classe per tutti e orari dei mezzi urbani che possono cambiare. Inquesti ultimi due anni hanno indubbiamente aumentato il già elevato tasso di dispersione scolastica regionale. E’ proprio su questa problematica che ha deciso di intervenire WeWorld con la campagna #riempiamoibanchi. #riempiamoibanchi: il vademecum valido per tutti WeWorld insieme al medico e psicoterapeuta Alberto Pellai ha realizzato un interessante vademecum rivolto a preadolescenti, genitori e insegnanti pensato per questa nuova normalità nella ...

